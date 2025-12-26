Επιμένει για Μανδά η Γιουβέντους – Σενάριο ανταλλαγής με Μιρέτι

Η Γιουβέντους είναι αποφασισμένη να πάρει τον Χρήστο Μανδά από τη Λάτσιο.

Καθημερινές είναι οι αναφορές για τον Χρήστο Μανδά και το μέλλον του στη Λάτσιο στον ιταλικό Τύπο. Ο 24χρονος τερματοφύλακας δεν είναι η βασική επιλογή του Μαουρίσιο Σάρι και ψάχνεται να πάει σε ομάδα που θα αγωνίζεται.

Η Γιουβέντους έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για τον Έλληνα γκολκίπερ και η εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως οι «μπιανκονέρι» βρίσκονται σε ανοικτή επικοινωνία με τη Λάτσιο και στο τραπέζι για την απόκτηση του Μανδά έχει πέσει το όνομα του Φάμπιο Μιρέτι, τον οποίο θέλει ο Σάρι.

Πρόκειται για έναν 22χρονο μέσο, ο οποίος δεν αγωνίζεται πολύ στη Γιουβέντους και θα μπορούσε να μετακομίσει στη Ρώμη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο σύλλογοι εξετάζουν το ενδεχόμενο ανταλλαγής των δύο παικτών και συζητούν για τις λεπτομέρειες.

