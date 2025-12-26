Ρωσικά ΜΜΕ: «Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει πρόταση για τον Αντράντε»

Ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με ΜΜΕ από την Ρωσία, ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στην Μπάλτικα για την απόκτηση του 26χρονου Κολομβιανού στόπερ, Κέβιν Αντράντε.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με έντονο ρυθμό τις διεργασίες του ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, προσθέτοντας συνεχώς νέα ονόματα στη λίστα για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής.

Σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ της ρωσικής «meridiansport.rs», ο ΠΑΟΚ επανέρχεται δυναμικά για τον Κέβιν Αντράντε της Μπάλτικα. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι Θεσσαλονικείς ετοιμάζονται να καταθέσουν επίσημη πρόταση, ενώ η Μπάλτικα εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει την παραχώρηση του 26χρονου Κολομβιανού, εφόσον το ποσό κυμανθεί μεταξύ 4 και 6 εκατ. ευρώ.

Η ιστοσελίδα σημειώνει επίσης ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν αναφορές για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ προς αμυντικούς της Ζενίτ, όπως ο Στραχίνια Εράκοβιτς και ο Βάνια Ντρκούσιτς, αλλά οι συγκεκριμένες επιλογές φαίνεται πως δύσκολα θα προχωρήσουν τον Ιανουάριο. Παρ’ όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ δεν σταματάει να εξετάζει λύσεις από το ρωσικό πρωτάθλημα, όπως σημειώνουν.

Ο Αντράντε, ύψους 1,89 μ., έχει περάσει από τις Αμέρικα και Πλατένσε πριν μετακομίσει στη Ρωσία, ενώ έχει φορέσει 72 φορές τη φανέλα της Μπάλτικα, καταγράφοντας τρία γκολ και μία ασίστ. Το ρεπορτάζ τονίζει πως ο ΠΑΟΚ έχει ήδη κάνει άτυπες συζητήσεις με τον παίκτη και τον ατζέντη του και πλέον προχωρά στην προετοιμασία επίσημης πρότασης.