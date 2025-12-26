Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται πρώην παράγοντας της Γαλατασαράι

Ο Ερντέν Τιμούρ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με τα στοιχήματα.

Ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται στο στόχαστρο της τουρκικής δικαιοσύνης για το σκάνδαλο του στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο είναι ένα πρώην διοικητικό στέλεχος της Γαλατασαράι. Ο Ερντέν Τιμούρ είναι στη σημερινή λίστα με τα 29 άτομα, για τα οποία εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντιλέκ Γιαμάν Ντεμίρ, δεν αφορούν άμεσα στοιχηματισμό, αλλά ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με τα στοιχήματα.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Τιμούρ δείχνουν εισροές και εκροές χρημάτων που εκτιμάται ότι σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια. Υπάρχει η υποψία απόκρυψης/κάλυψης της πηγής των χρημάτων, ενώ υποστηρίζεται ότι έχουν εντοπιστεί διασυνδεδεμένες και ασυνήθιστες οικονομικές συναλλαγές.

Αναφέρεται ότι ο Ερντέν Τιμούρ ερευνάται όχι για άμεσο στημένο αγώνα, αλλά για στοιχήματα και ύποπτες οικονομικές συναλλαγές, στο πλαίσιο των εγκλημάτων περί στοιχημάτων και της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

