AS: «Πιθανή η αποχώρηση του Βλαχοδήμου από τη Σεβίλλη» - Τι ισχύει για τον Παναθηναϊκό

Οι πληροφορίες από την Ισπανία θέλουν τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να βρίσκεται πολύ κοντά στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Σεβίλλη στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, με τον Παναθηναϊκό να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Ο διεθνής τερματοφύλακας, που ανήκει στη Νιούκαστλ και αγωνίζεται στη Σεβίλλη ως δανεικός, έχει δείξει στην Ανδαλουσία την καλύτερη εκδοχή του, θυμίζοντας τον παίκτη που εντυπωσίαζε με τη Μπενφίκα.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος και το κλαμπ θα ήθελαν να συνεχίσουν τη συνεργασία, η διοίκηση δυσκολεύεται να προχωρήσει σε μόνιμη μεταγραφή λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων – παρότι οι φίλοι της ομάδας τον έχουν ήδη ψηλά στις προτιμήσεις τους, κάνοντάς τον συχνά αντικείμενο σύγκρισης με τον Μπόνο.

Σύμφωνα με την «As», καθώς ο δανεισμός του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν, ο Ιανουάριος ανοίγει τον δρόμο για πιθανή αποχώρηση, ειδικά τώρα που η σταθερή του παρουσία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων συλλόγων. Στα 31 του χρόνια και με δύο ακόμη σεζόν συμβολαίου στη Νιούκαστλ, δεν αποκλείεται οι «καρακάξες» να εξετάσουν προτάσεις για την πώλησή του άμεσα.

Για τη Σεβίλλη, το υψηλό συμβόλαιο του Βλαχοδήμου αλλά και το απαιτούμενο ποσό μεταγραφής – περίπου 4 εκατ. ευρώ – αποτελούν βασικά εμπόδια για μια ενδεχόμενη παραμονή του, παρά το θετικό του αποτύπωμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει καταγράψει 13 συμμετοχές στη La Liga, έχει δεχθεί 19 γκολ και έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε τρεις αναμετρήσεις, μετά από δύο δύσκολες σεζόν με ελάχιστο χρόνο παιχνιδιού σε Νιούκαστλ και Νότιγχαμ Φόρεστ.

Εξυπακούεται πως μια τέτοια εξέλιξη ενδιαφέρει άμεσα τον Παναθηναϊκό καθώς ο Ελληνας κίπερ είναι ψηλά στην transfer list. Παρόλα αυτά όλα εξαρτώνται από τα οικονομικά δεδομένα που θα θέσει η Νιούκαστλ και φυσικά η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή που έχει δηλώσει στο πρόσφατο παρελθόν πως θα ήθελε κάποια στιγμή να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό.