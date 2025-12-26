Το ψαλιδάκι του Ελ Κααμπί απ’ όλες τις γωνίες – Τρέλανε τους συμπαίκτες του (vid)

Το βίντεο της AFCON με το γκολ του Ελ Κααμπί και τις αντιδράσεις των συμπαικτών του.

Στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ στο Μαρόκο – Κομόρες, το οποίο έχει τρελάνει… κόσμο. Ο στράικερ του Ολυμπιακού, «τσίμπησε» την μπάλα που ερχόταν από τα αριστερά και με ένα εκπληκτικό ανάποδο «ψαλιδάκι» σημείωσε το 2-0 για τη χώρα του.

Μάλιστα, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι του Μαρόκου με το Μάλι, ο επίσημος λογαριασμός της AFCON στα social media, δημοσίευσε το video από το υπέροχο γκολ του Ελ Κααμπί. Σε αυτό συμπεριέλαβε και τις αντιδράσεις των συμπαικτών του, οι οποίοι «τραβούσαν» τα μαλλιά τους.

