Τρέλα για Γιαμάλ στο Ντουμπάι: Έπαιξε μπάλα στην άμμο με τους θαυμαστές του (vid)

Στο Ντουμπάι βρίσκεται τις ημέρες των Χριστουγέννων ο Λαμίν Γιαμάλ, για να χαλαρώσει, πριν την επανέναρξη των υποχρεώσεών του με την Μπαρτσελόνα.
Ωστόσο, ο νεαρός Ισπανός άσος βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο, καθώς έπαιξε μπάλα στην άμμο με μια παρέα θαυμαστών του, χαρίζοντάς τους μια αξέχαστη εμπειρία.
🤯 ¿TE IMAGINÁS QUE TE PASE ESTO? Unos chicos estaban jugando un partido en Dubai y ¡LAMINE YAMAL PIDIÓ SUMARSE!— SportsCenter (@SC_ESPN) December 25, 2025
📹 TikTok/ismo.qc pic.twitter.com/NiL8SMjmmT