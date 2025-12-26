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Τρέλα για Γιαμάλ στο Ντουμπάι: Έπαιξε μπάλα στην άμμο με τους θαυμαστές του (vid)

Ποδόσφαιρο
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ΠΡΟΣΩΠΑ
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Χριστούγεννα στο Ντουμπάι κάνει ο Λαμίν Γιαμάλ.

Στο Ντουμπάι βρίσκεται τις ημέρες των Χριστουγέννων ο Λαμίν Γιαμάλ, για να χαλαρώσει, πριν την επανέναρξη των υποχρεώσεών του με την Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο, ο νεαρός Ισπανός άσος βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο, καθώς έπαιξε μπάλα στην άμμο με μια παρέα θαυμαστών του, χαρίζοντάς τους μια αξέχαστη εμπειρία.

Τρέλα για Γιαμάλ στο Ντουμπάι: Έπαιξε μπάλα στην άμμο με τους θαυμαστές του (vid)