Σκέφτεται την παραίτηση από τη Σεβίλλη ο Ματίας Αλμέιδα

Μεγάλη πίεση νιώθει στη Σεβίλλη ο Ματίας Αλμέιδα και κάνει σκέψεις αποχώρησης, όπως αναφέρει δημοσίευμα στην Ισπανία.

Δύσκολη είναι η φετινή σεζόν στη Σεβίλλη για τον Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος είναι προβληματισμένος από τα αποτελέσματα και την εικόνα της ομάδας. Γι’ αυτό σκέφτεται να παραιτηθεί, σύμφωνα με το ESTADIO Deportivo.

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ είναι δυσαρεστημένος με την ομάδα και είναι μεγάλη η ψυχολογική φθορά που υφίσταται. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ιανουάριος θα είναι καθοριστικός για το μέλλον του Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλλης. Τόσο οι μεταγραφικές κινήσεις όσο και τα επόμενα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα θα κρίνουν αν ο Αργεντινός τεχνικός θα συνεχίσει ή αν θα αποχωρήσει πρόωρα.

Στο άρθρο αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Ο Ματίας Αλμέιδα το σκέφτεται, ο Ματίας Αλμέιδα κουράζεται ή, απλώς, ο Ματίας Αλμέιδα σκέφτεται να εγκαταλείψει τον πάγκο της Σεβίλλης. Οποιοσδήποτε από αυτούς τους πιθανούς τίτλους θα μπορούσε να σταθεί στην κορυφή της είδησης και να αποτυπώσει πιστά την πραγματικότητα που βιώνει ο –ακόμα- προπονητής της Σεβίλλης αυτές τις ημέρες. Σημαντικό ότι θα βρεθεί με τους δικούς του, να μιλήσει και να ανακτήσει δυνάμεις όταν αυτές αρχίζουν να τον εγκαταλείπουν».