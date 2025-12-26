Νέο κύμα συλλήψεων για το σκάνδαλο στοιχηματισμού στην Τουρκία – Ανάμεσά τους 14 ποδοσφαιριστές

Σε νέο μπαράζ συλλήψεων προχωρά η τουρκική δικαιοσύνη για το σκάνδαλο στοιχηματισμού.

Νέες εξελίξεις σημειώνονται στο μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού και στημένων αγώνων που ταλανίζει το τουρκικό ποδόσφαιρο. Η δικαιοσύνη συνεχίζει να ερευνά την υπόθεση και προχώρησε σήμερα σε 29 νέες συλλήψεις, εκ των οποίων 14 είναι ποδοσφαιριστές.

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε μεταξύ άλλων για τον πρώην διοικητικό παράγοντα της Γαλατασαράι Ερντέν Τιμούρ, αλλά και για τον αντιπρόεδρο της Εγιούπσπορ Φατίχ Κουλακσίζ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εισαγγελίας:

«Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από την Εισαγγελία της Δημοκρατίας και είναι γνωστή στο κοινό ως “Έρευνα για τον Στοιχηματισμό στο Ποδόσφαιρο”:

Με βάση τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη MASAK (Υπηρεσία Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος) και από νόμιμες στοιχηματικές πλατφόρμες, τις έρευνες σε ανοικτές πηγές, τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής Ποδοσφαίρου (PFDK), τις αναλύσεις HTS (τηλεπικοινωνιακά δεδομένα) και την εξέταση ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν σε δύο προηγούμενες επιχειρήσεις, προέκυψαν τα εξής:

7 ύποπτοι που συνδέονται με ήδη προφυλακισμένο άτομο από προηγούμενες επιχειρήσεις και αξιολογείται ότι πραγματοποίησαν ύποπτες οικονομικές συναλλαγές σχετικές με το αντικείμενο της έρευνας,

6 ύποπτοι που στοιχημάτισαν στον αγώνα Κασίμπασα – Σαμσουνσπόρ (26/10/2024) με τρόπο που θεωρείται ότι μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα,

1 ύποπτος, εργαζόμενος στην TFF, του οποίου από την εξέταση τραπεζικών λογαριασμών διαπιστώθηκαν ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και συνδεδεμένος στοιχηματικός λογαριασμός,

1 ύποπτος, πρώην διοικητικός παράγοντας της Γαλατασαράι (Ερντέν Τιμούρ), για τον οποίο από τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών εκτιμάται παραβίαση του άρθρου 11 του Νόμου 6222, καθώς και των νόμων 5549 και 7258, με διαπιστωμένες διασυνδεδεμένες ύποπτες οικονομικές συναλλαγές,

14 ποδοσφαιριστές που στοιχημάτισαν με τρόπο ικανό να επηρεάσει το αποτέλεσμα αγώνα (π.χ. στοιχηματισμός υπέρ νίκης του αντιπάλου σε αγώνα της ίδιας τους της ομάδας)».