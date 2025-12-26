Η Άρσεναλ ετοιμάζει κίνηση για τον Αλεξάντερ Στάνκοβιτς

Οι «Κανονιέρηδες» ενδιαφέρονται έντονα για τον Σέρβο χαφ της Κλαμπ Μπριζ και θα κάνουν την κίνησή τους την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής που είναι γιος του προπονητή του Ερυθρού Αστέρα, Ντέγιαν Στάνκοβιτς, έχει προσελκύσει τα βλέμματα των σκάουτερ της Άρσεναλ που έχουν εισηγηθεί θετικά για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, ενδεχόμενη μεταγραφή του Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς θα κοστίσει στην Άρσεναλ 23 εκατ. ευρώ, αφού αυτή είναι η τιμή πώλησης που έχει ορίσει η Κλαμπ Μπριζ.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής την φετινή σεζόν έχει καταγράψει 29 εμφανίσεις με την Κλαμπ Μπριζ σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας δύο γκολ και δύο ασίστ.