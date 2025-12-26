Η Λίβερπουλ διακόπτει τον δανεισμό του Έλιοτ στην Άστον Βίλα

Οι «Reds» πήραν την απόφαση να επιστρέψει στην ομάδα ο Χάρβεϊ Έλιοτ που το περασμένο καλοκαίρι παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Άστον Βίλα.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός δεν κατάφερε να βρει τον απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής στους «Χωριάτες» και οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ αποφάσισαν να διακόψουν τον δανεισμό του.

Σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, το πιθανότερο σενάριο είναι ο νεαρός μεσοεπιθετικός να επιστρέψει στους «Reds» και να παραχωρηθεί εκ νέου δανεικός σε ομάδα που θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Ο Έλιοτ με την φανέλα της Άστον Βίλα αγωνίστηκε μόλις σε εφτά παιχνίδια μπαίνοντας σε όλα ως αλλαγή, καταγράφοντας 4 συμμετοχές στην Premier League και από μια σε Europa League, FA Cup και Carabao Cup.