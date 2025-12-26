Ο Νίκο Παζ θα επιστρέψει στην Ρεάλ το καλοκαίρι του 2026

Οι Μαδριλένοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν την οψιόν επαναγοράς του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με την Κόμο.

Το καλοκαίρι του 2024 η Ρεάλ Μαδρίτης παραχώρησε τα δικαιώματα του Νίκο Παζ στην Κόμο, όμως στην συμφωνία μπήκε ειδικός όρος επαναγοράς, δίνοντας το πάνω χέρι στους «Μερένχες».

Στον 1,5 χρόνο της παρουσίας του στην Serie A, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και σύμφωνα με την «AS» η Ρεάλ αποφάσισε να ενεργοποιήσει την οψιόν επαναγοράς.

Η μεταγραφή του Νίκο Παζ στους Μαδριλένους, ωστόσο δεν θα πραγματοποιηθεί άμεσα αλλά το ερχόμενο καλοκαίρι, με την Ρεάλ να αφήνει στην Κόμο τον Αργεντινό για να ολοκληρώσει την σεζόν.