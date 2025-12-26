Ο Ελ Κααμπί έκανε λάθος στην προπόνηση και έφαγε... φάπες από τους συμπαίκτες του (vid)

Το Μαρόκο έχει υψηλές βλέψεις για το φετινό Copa Africa αφού φιλοξενεί την διοργάνωση και το κλίμα στις προπονήσεις είναι άψογο.

Απόδειξη για το εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει στην Εθνική Μαρόκου είναι το σκηνικό που στήθηκε με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αφού ο επιθετικός του Ολυμπιακού έκανε μια λάθος πάσα στην διάρκεια της προπόνησης και δέχθηκε το φατούρο των συμπαικτών του.

Φυσικά, ο έμπειρος επιθετικός αντέδρασε με χαμόγελα στα πειράγματα των συμπαικτών του, δείχνοντας το άριστο κλίμα που επικρατεί στο Μαρόκο λίγες ημέρες πριν την «μάχη» με το Μάλι για την 2η αγωνιστική των ομίλων.