Ο Ελ Κααμπί έκανε λάθος στην προπόνηση και έφαγε... φάπες από τους συμπαίκτες του (vid)

Απόδειξη για το εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει στην Εθνική Μαρόκου είναι το σκηνικό που στήθηκε με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αφού ο επιθετικός του Ολυμπιακού έκανε μια λάθος πάσα στην διάρκεια της προπόνησης και δέχθηκε το φατούρο των συμπαικτών του.
Φυσικά, ο έμπειρος επιθετικός αντέδρασε με χαμόγελα στα πειράγματα των συμπαικτών του, δείχνοντας το άριστο κλίμα που επικρατεί στο Μαρόκο λίγες ημέρες πριν την «μάχη» με το Μάλι για την 2η αγωνιστική των ομίλων.
Bonne ambiance dans le groupe Maroc 🇲🇦😁— Said Amdaa (@SaidAmdaa) December 25, 2025
Ayoub El Kaabi mauvais élève 🧏🏽♂️
🫂 El Kaabi x Aguerd pic.twitter.com/t5htsLNwqS