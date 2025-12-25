Μοίρασε χαρά και ευχές στο γηροκομείο Βόλου η Νίκη

Η Νίκη Βόλου βρέθηκε στο Γηροκομείο Βόλου και μοίρασε ευχές για τα Χριστούγεννα.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Στο πλαίσιο των εορταστικών ημερών που διανύουμε, σύσσωμο το αγωνιστικό τμήμα της ΠΑΕ Νίκη Βόλου επισκέφθηκε το Γηροκομείο Βόλου, μοιράζοντας ευχές και ζεστασιά στους ανθρώπους που φιλοξενούνται στο ίδρυμα, αλλά και στους εργαζόμενους του!

Ο προπονητής της ομάδας μας, κ. Κώστας Γεωργιάδης, μαζί με τους ποδοσφαιριστές του, αφού παρέδωσαν στη διοίκηση του Γηροκομείου τα κεράσματα και τα δώρα μας, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με όλους τους παρευρισκόμενους και να ανταλλάξουν ευχές για καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος!

Η Νίκη Βόλου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού ιστού της πόλης και είναι χρέος μας να στεκόμαστε δίπλα σε όλες τις ευπαθείς ομάδες, αναδεικνύοντας παράλληλα όσους και όσες αγωνίζονται καθημερινά για να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων που έχουν ανάγκη λίγο καλύτερη!».