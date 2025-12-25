Ζούλιας: «Πιστεύω ότι θα είμαστε όλοι έτοιμοι στον Πανιώνιο ενόψει Καλαμάτας»

Ο κεντρικός αμυντικός του Πανιωνίου φιλοξενήθηκε στον διαδικτυακό αέρα του «panionianea» και μίλησε για πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για την ομάδα του και το πρωτάθλημα της Super League.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το 2020 και το δύσκολο ξεκίνημα στην Γ’ Εθνική: «Σίγουρα υπήρχε ένα βάρος τότε. Σίγουρα δεν είναι εύκολο 16 χρονών να έρθουν και να σου πουν πως θα παίξεις στην πρώτη ομάδα του Πανιωνίου και θα κουβαλήσεις ένα βάρος τόσων ετών και τόσο μεγάλης ιστορίας. Ταυτόχρονα, όμως, αυτή η πίεση εμένα με χαροποιεί. Μου αρέσει να έχω αυτή την πίεση. Νομίζω σε όλους τους ποδοσφαιριστές αρέσει, γιατί γι’ αυτό παίζουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας».

Για το αν είχε προτάσεις από άλλες ομάδες: «Προτάσεις μου είχαν γίνει, ναι, αλλά ποτέ κάτι που να με κάνει να φύγω από εδώ, από τον Πανιώνιο. Γιατί όπως σίγουρα ξέρετε καλύτερη, είναι ευκαιρία για πολλά παιδιά αυτή η ομάδα. Ήταν σίγουρο ότι κάποια στιγμή ο Πανιώνιος θα επανέλθει στην πρώτη κατηγορία. Οπότε δεν το πολύ σκέφτηκα ποτέ να φύγω. Από την αρχή που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να βοηθήσω τον Πανιώνιο, ο στόχος ήταν ένας, η άνοδος. Όχι μόνο από τη Γ’ Εθνική στη Β’, αλλά και στην μεγάλη κατηγορία».

Για την έως τώρα πορεία της ομάδας φέτος: «Είμαι ευχαριστημένος, η ομάδα έχει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα και νικάει τα παιχνίδια. Ξεκινήσαμε στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια με δύο όχι τόσο καλά αποτελέσματα, αλλά δεν νομίζω ότι μας έχουν φέρει σε κάποια θέση που να ανησυχούμε, παρά τις δύο ισοπαλίες. Εγώ όσο το πρωτάθλημα είναι ακόμα στα πόδια μας, έχω εμπιστοσύνη σε όλους και δεν φοβάμαι κάτι».

Για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα: «Αυτά τα παιχνίδια εμένα, τώρα δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά δεν με φοβίζουν. Πιστεύω ότι αυτά τα παιχνίδια όλη η ομάδα, όλοι οι παίκτες, ξέρουν πόσο σημαντικά είναι. Ξέρουν τι πρέπει να γίνει, τι ζητούνται από εκείνους. Πιστεύω, ότι όλοι θα είναι έτοιμοι για ένα τέτοιο ματς. Ναι, είναι από τα πιο σημαντικά παιχνίδια, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπούμε με πλεονέκτημα στα play-off, αλλά όπως σας είπα δεν θεωρώ ότι κάποιος θα είναι ανέτοιμος για αυτή την αναμέτρηση. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν λίγες ευκαιρίες για να κάνουμε κάποιο γκολ και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες».

Για το αν έχει περάσει από το μυαλό του να ανέβει η ομάδα και να φορέσει το περιβραχιόνιο του Πανιωνίου: «Μακάρι να καταφέρω να το κάνω. Μακάρι να ανέβει η ομάδα από φέτος και να φτάσω σε ένα σημείο να φορέσω το περιβραχιόνιο. Θα είναι μεγάλη μου τιμή. Σίγουρα έχει περάσει από το μυαλό μου, δεν θα σου πω ψέματα. Μέχρι στιγμής το έχω φορέσει μόνο σε φιλικά παιχνίδια. Αλλά ναι, εννοείται. Σίγουρα έχει περάσει από το μυαλό μου και το θέλω».