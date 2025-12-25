Στο στόχαστρο της Κηφισιάς ο Γκαμπονέζος επιθετικός της Τζουργκάρντεν, Ζακάρια Σάβο

Σύμφωνα με Μέσα από την Σουηδία η Κηφισιά ενδιαφέρεται για να κάνει δικό της από τη Τζουργκάρντεν τον Γκαμπονέζο επιθετικό, Ζακάρια Σάβο.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται στην μεταγραφική αγορά και ψάχνει έναν ικανό επιθετικό που θα... καλύψει το κενό που θα αφήσει ο Τεττέι με την αποχώρηση του για τον Παναθηναϊκό.

Οι άνθρωποι της Κηφισιάς αξιολογούν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θα κάνουν την διαφορά στην γραμμή κρούσης της ομάδας και θα προσφέρουν σημαντικές λύσεις στο σκοράρισμα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Σουηδία, λοιπόν, η Κηφισιά ενδιαφέρεται «ζεστά» για την περίπτωση του Ζακάρια Σάβο που αγωνίζεται στην Τζουργκάρντεν και θέλει να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού.

Πρόκειται για 25χρονο Γκαμπονέζο επιθετικό, ο οποίος διαθέτει σουηδικό διαβατήριο και τον Μάρτιο του 2025 πήρε μεταγραφή από τον Άρη Λεμεσού στη σουηδική ομάδα.

Τη φετινή σεζόν δεν πραγματοποίησε την καλύτερη χρονιά του, έχοντας απολογισμό 18 συμμετοχές και 1 γκολ.

Ο Σάβο έχει αγωνιστεί στον Άρη Λεμεσού με 47 συμμετοχές, 10 γκολ και 6 ασίστ, ενώ έχει παίξει ακόμη σε Όσκαρσαμνς (45 αγώνες, 13 γκολ, 1 ασίστ), Σταρτ (22 παιχνίδια, 8 γκολ, 2 ασίστ) και Ρόσενγκαρντ (1 συμμετοχή).