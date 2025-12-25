Το φως το αληθινό...

Ο Τζόρτζι Μινουγκού έχασε την όραση από το αριστερό του μάτι, όμως έζησε το θαύμα των Χριστουγέννων στο Κόπα Άφρικα...

Η διάγνωση ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά. Σαν να έπεφτε από τον 100ό όροφο ενός ουρανοξύστη όπως είπε και ο ίδιος.

Το αριστερό του μάτι ήταν ουσιαστικά νεκρό. Τα οπτικά νεύρα είχαν καταστραφεί.

Μα υπήρχε και χειρότερο: "Τζόρτζι, νομίζω ότι δεν θα μπορέσεις να ξαναπαίξεις πια ποδόσφαιρο", ήταν τα ψυχρά λόγια του γιατρού που του εξηγούσε τους κινδύνους από εδώ και πέρα: "Δεν είμαστε σίγουροι τι το προκάλεσε. Αν για οποιοδήποτε λόγο εξαπλωθεί και στο άλλο σου μάτι, αν χτυπήσεις, αν τραυματιστείς στο άλλο σου μάτι, τότε η πιθανότητα ολικής τύφλωσης είναι πολύ μεγάλη".

Εκείνος, ένα 21χρονο παλικάρι που το μόνο που ήξερε από 2 ετών ήταν να κλωτσάει μπάλα, δεν μπορούσε να το δεχθεί. Με μία ρομαντική αφέλεια μικρού παιδιού απάντησε: "Γιατρέ άσε με μία εβδομάδα να προπονηθώ και αν δεν τα καταφέρω, σου ορκίζομαι ότι θα σταματήσω το ποδόσφαιρο".

Λίγους μήνες νωρίτερα ζούσε το όνειρο. Έφτασε στο Σιάτλ μόνο με μία βαλίτσα και τα φτωχά του αγγλικά, μετά από ένα ταξίδι 20 ωρών. Έπαιζε στην δεύτερη κατηγορία της Τσεχίας, όταν του είπαν ότι μπορεί να ζήσει το american dream.

Υπέγραψε αρχικά στην Tacoma Defiance, την θυγατρική ομάδα των Seattle Sounders, όμως σύντομα όλοι κατάλαβαν ότι ο φτεροπόδαρος εξτρέμ ήταν για το επίπεδο του MLS.

Το καλοκαίρι του 2023 πήρε μέρος στην προετοιμασία που έγινε στο ισπανικό θέρετρο της Μαρμπέγια. Τα συμβόλαια για την πρώτη του επαγγελματική σύμβαση ήταν έτοιμα, το μόνο που έλειπε ήταν οι υπογραφές. Ο προπονητής είχε ανάψει το πράσινο φως, όταν συνέβη κάτι ανεξήγητο.

Ξεκίνησε ως μία απλή φαγούρα στο αριστερό μάτι. Μετά, έγινε ένας έντονος ερεθισμός. Ο ερεθισμός έγινε αιμάτωμα. Και το αιμάτωμα έγινε ένα παραμορφωμένο μάτι, τόσο σε χρώμα, όσο και σε σχήμα.

Έκανε 6 μαγνητικές, όμως οι γιατροί δεν μπορούσαν να δώσουν μία σαφή εξήγηση. Μπορεί να ήταν ένα αλλεργικό σοκ, αλλά και κάποιος καρκινικός όγκος.

Κανείς δεν μπορούσε να δώσει ακριβή διάγνωση, άρα ούτε σαφή θεραπεία.

Αποφασίστηκε η επεμβατική μέθοδος, ώστε πρώτιστα να απομακρυνθεί το αίμα από το μάτι, όμως η διάγνωση ήταν σοκαριστική. Το αριστερό του μάτι είχε υποστεί ολοκληρωτική βλάβη, δίχως να ξέρει κανείς τους λόγους που το προκάλεσε.

Οι Seattle Sounders άρχισαν να φτιάχνουν τα χαρτιά απόσυρσης, αλλά και τα έγγραφα με τα οποία ο εξτρέμ από την Μπουρκίνα Φάσο θα έπαιρνε ένα επίδομα ως σταθερό βοήθημα.

Εκείνος, το μόνο που ζήτησε ήταν μία εβδομάδα ακόμα.

Όταν μπήκε ξανά στις προπονήσεις, οι συμπαίκτες του τον κοίταξαν με έκπληξη, με δέος, με θαυμασμό. Έγινε το απόλυτο παράδειγμα για όλους. Από την στιγμή που αυτός αψηφούσε τον κίνδυνο και μπορούσε να παίξει ακόμα και με ένα μάτι, τότε κανείς δεν είχε δικαιολογία να παραπονεθεί, να τεμπελιάσει, να δειλιάσει.

Ως εκ θαύματος, μετά από μία εβδομάδα το πρόβλημα που προκάλεσε την απώλεια του αριστερού του ματιού δεν επεκτάθηκε πουθενά αλλού. Σταμάτησε εκεί.

Κι ο 21χρονος εξτρέμ από την Μπουρκίνα Φάσο υπέγραψε κανονικά το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Και αυτό του το πρόβλημα, έγινε ταυτόχρονα το μεγαλύτερο του κίνητρο. Αυτή του η περιπέτεια, έγινε η πηγή έμπνευσης του.

Όπως το αναφέρει και ο αγαπημένος του 23ος ψαλμός της Βίβλου, που λέει πως: "ακόμα κι όταν περπατάω στις σκοτεινές κοιλάδες, δεν φοβάμαι κανένα κακό, όσο είμαι μαζί σου. Ο Θεός θα είναι πάντα μαζί σου και ποτέ δεν θα σε αφήσει. Θα είναι μαζί σου στην φωτιά και το νερό, στο φως και το σκοτάδι".

Ο εξτρέμ από την Μπουρκίνα Φάσο κατάφερε να μπει στην αποστολή για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και μία ημέρα πριν τα Χριστούγεννα είδε το φως το αληθινό.

Ήρθε από τον πάγκο στο 79ο λεπτό, με την Ισημερινή Γουινέα να προηγείται με 1-0 και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων έζησε το δικό του θαύμα.

Ισοφάρισε σε 1-1 (στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ταπσόμπα υπέγραψε με το 2-1 μία ιστορική ανατροπή) και το πανηγύρισε όσο πιο iconic μπορούσε: κλείνοντας το αριστερό του μάτι, θέλοντας να υπενθυμίσει σε όλο τον πλανήτη την ιστορία του, να αποδείξει ότι κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να φρενάρει τα όνειρα σου.

Πηγές: CBN, Sun, Ghanaweb, Soundersfc.com