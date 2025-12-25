Πένθος στην Νότιγχαμ: Έφυγε ο θρύλος Τζον Ρόμπερτσον

O θρύλος της Νότιγχαμ Φόρεστ, Τζον Ρόμπερτσον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια των «κόκκινων».

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 73 ετών ο άλλοτε σπουδαίος ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ, Τζον Ρόμπερτσον, σκορπίζοντας θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ο Σκωτσέζος άσος αγωνίστηκε για περισσότερα από 500 ματς με τη φανέλα της Νότιγχαμ από το 1970 έως το 1983 και στη συνέχεια τη σεζόν 1985/86, μετά από μια διετία στην Ντέρμπι Κάουντι.

Ο Ρόμπερτσον συνέβαλε στο νικητήριο γκολ των «κόκκινων» στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών ενάντια στη Μάλμε το 1979, δίνοντας την ασίστ στον Φράνσις για το ιστορικό γκολ της Νότιγχαμ.

Η σχετική ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ:

«Με λύπη σας ανακοινώνουμε τον θάνατο του θρύλου και αγαπητού φίλου της Νότιγχαμ Φόρεστ, Τζον Ρόμπερτσον.

Ένας αληθινός θρύλος του συλλόγου μας και δύο φορές νικητής του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, το απαράμιλλο ταλέντο, η ταπεινότητα και η ακλόνητη αφοσίωσή του στη Νότιγχαμ Φόρεστ δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσους τον αγαπούσαν.

Αναπαύσου εν ειρήνη, Ρόμπο… Ο καλύτερός μας».