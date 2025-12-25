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Το ξεκαρδιστικό βίντεο του Ολυμπιακού με Μουζακίτη - Μπότη (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Οι Πειραιώτες ανέβασαν ένα «ερυθρόλευκο» challenge με... δυνατή μονομαχία ανάμεσα σε Μουζακίτη και Μπότη προσφέροντας πολύ γέλιο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

 

Το ξεκαρδιστικό βίντεο του Ολυμπιακού με Μουζακίτη - Μπότη (vid)