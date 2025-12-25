Τέλος από τον Άρη Πετρούπολης ο Ντάουντα

Την λύση συνεργασίας με τον Αμπιόλα Ντάουντα μετά από δυο χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης Πετρούπολης.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

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Το διοικητικό συμβούλιο του Άρη Πετρούπολης ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον ποδοσφαιριστή Abiola Dauda.

Μετά από δύο χρόνια γεμάτα συγκινήσεις, προσπάθεια και απόλυτο επαγγελματισμό, οι δρόμοι μας χωρίζουν, αλλά οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν θα παραμείνουν ανεξίτηλοι. Ο Αμπιόλα δεν υπήρξε απλώς ένας παίκτης για την ομάδα μας· υπήρξε ένα πρότυπο αθλητή και ένας σπάνιος χαρακτήρας που κόσμησε τα αποδυτήριά μας.

Με την εμπειρία, την ποιότητα και το ήθος του, ο Dauda ανέβασε το επίπεδο του συλλόγου μας, διδάσκοντας στις νεότερες γενιές τι σημαίνει πραγματικός επαγγελματίας, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Η προσφορά του στην ανοδική πορεία του Άρη Πετρούπολης τα τελευταία δύο έτη είναι ανεκτίμητη.

Αμπιόλα, σε ευχαριστούμε για όλα.

Σου ευχόμαστε από καρδιάς κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου και προσωπική ευτυχία. Στην Πετρούπολη δεν απέκτησες απλώς συνεργάτες, αλλά φίλους.

Υ.Γ.: Η πόρτα του Άρη Πετρούπολης θα είναι πάντα ανοιχτή για εσένα».