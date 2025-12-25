Τέρι: «Η Τσέλσι δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα»

Ο Τζον Τέρι μίλησε για την Τσέλσι και τόνισε πως λείπει η εμπειρία από το ρόστερ αλλά μπορεί να διεκδικήσει αρκετά πράγματα.

Ο Άγγλος τεχνικός ανέφερε πως η συμμετοχή της Τσέλσι είναι κομβικής σημασίας ενώ γνωρίζει ότι η ομάδα αυτή την στιγμή δεν μπορεί μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος.

«Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στην Τσέλσι λείπει λίγη εμπειρία μέσα στο ρόστερ. Αυτή είναι η κατεύθυνση που έχουν επιλέξει οι νέοι ιδιοκτήτες, κάτι που είναι αποδεκτό. Είμαστε επιτυχημένοι με έναν διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την προηγούμενη ιδιοκτησία. Απλώς θεωρώ ότι μας λείπει αυτό το μικρό κομμάτι εμπειρίας μέσα στην ομάδα.

Πιθανότατα έχουμε το πιο νεανικό ρόστερ στην Premier League απ’ όλες τις ομάδες. Πιστεύω ότι όταν παίζεις δίπλα σε έμπειρους παίκτες που τα έχουν ζήσει όλα, που τα έχουν κάνει και τα έχουν δει, αυτό μπορεί πραγματικά να επηρεάσει θετικά τους νεότερους παίκτες.

Πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε και να κερδίσουμε το πρωτάθλημα με αυτό το ρόστερ; Μάλλον όχι. Αλλά θα είμαστε κοντά, μέσα στη διεκδίκηση. Οπότε η συμμετοχή στο Champions League είναι επίσης κομβικής σημασίας για εμάς».