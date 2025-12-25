ΜΜΕ Μεξικού: «Αξιώνει 10 εκατ. για τον Γιακουμάκη η Κρουζ Αζούλ»

Νέο δημοσίευμα από το Μεξικό κάνει την εμφάνιση του αναφορικά με τις προθέσεις της Κλουζ Αζούλ για τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «wdeportes», η μεξικάνικη ομάδα εξετάζει τα ενδεχόμενα παραχώρησης του Έλληνα επιθετικού, με αφορμή το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Οβιέδο.

Ο 31χρονος, που αγωνίζεται ως δανεικός με την φανέλα του ΠΑΟΚ, έχει συμβόλαιο με την Κρουζ Αζούλ έως το 2028, η οποία στοχεύει σε μελλοντική πώληση ώστε να πάρει πίσω τα χρήματα που ξόδεψε για να τον κάνει δικό της.

Το συγκεκριμένο ποσό ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως στην συμφωνία με τον Δικέφαλο προβλέπεται ρήτρα που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.