Πήρε πρωτοκλασάτο παίκτη από Σαουδική Αραβία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η αγγλική ομάδα φαίνεται πως προχώρησε σε μια πολύ σημαντική κίνηση ώστε να ενισχυθεί στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρούμπεν Νέβες έχουν φτάσει σε συμφωνία ώστε ο παίκτης να βρεθεί στην Αγγλία.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ είχε τονίσει εδώ και καιρό πως στις νέες μεταγραφές που θα κάνει η ομάδα του, θέλει να έχει τα πρωτεία εκείνη του Νέβες.

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άκουσε την εισήγηση του Πορτογάλου τεχνικού και άναψε το πράσινο φως για τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως όλα δείχνουν ο Νέβες θα είναι σύντομα παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Ρούμπεν Αμορίμ να τον υπολογίζει άμεσα για το βασικό σχήμα.