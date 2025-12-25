Η δυσκολία αποχώρησης παικτών, σημαίνει πληρωμή υπεραξίας από τον Παναθηναϊκό

Παίκτες που μένουν και δεν υπολογίζονται, δεν βρίσκουν κάτι καλύτερο, δεν φέρνουν προτάσεις για να παραχωρηθούν, είναι ουσιαστικά όσα πρέπει να ξέρει κάποιος για το ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να αρχίσει την επιχείρηση… σκούπα στο ρόστερ του. Διαδικασία δύσκολη, όχι μόνο ως προς την επιλογή των παικτών που θα έρθουν για να αλλάξουν τα δεδομένα. Δίνοντας ποιότητα, ηγετικά χαρακτηριστικά και τσαγανό στους «πράσινους».

Η δυσκολότερη δουλειά για Κορόνα και Κοτσόλη, αφορά εκείνους που πρέπει να αποχωρήσουν. Παιδιά τα οποία δεν υπολογίζονται, κρίθηκε πως δεν κάνουν για αυτά που θέλει ο Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό και καλό θα ήταν να πάνε κάπου αλλού, προς όφελος και των δύο πλευρών.

Εδώ και πολλά χρόνια, ο μεγαλύτερος βραχνάς των «πράσινων» είναι οι περίφημοι «κομμένοι». Οι παίκτες που δεν δικαιολόγησαν τους λόγους για τους οποίους αποκτήθηκαν, υποχώρησαν στο rotation και κατέληξαν να είναι στο γκρουπ αυτών που δεν υπολογίζονται.

Τέτοια συμβόλαια είχε και έχει πάρα πολλά το «Τριφύλλι». Κι εκεί ακριβώς είναι ένα πρόβλημα. Διότι έχει αναλυθεί πολλές φορές το πώς ο Παναθηναϊκός έχει γίνει «νεκροταφείο» ποδοσφαιριστών. «Καίγοντας» παίκτες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση, η οποία και είναι η πιο ρεαλιστική: Πολλές μεταγραφές απλά αποδεικνύουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, πως πληρώθηκε υπεραξία. Είτε για την απόκτηση των δικαιωμάτων ενός παίκτη, είτε για το συμβόλαιό του.

Έτσι δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί ως επαγγελματίες, οι συγκεκριμένοι

παίκτες είναι δύσκολο να βρουν αλλού ένα συμβόλαιο έστω κοντά σε αυτά που παίρνουν

στον Παναθηναϊκό. Άρα, γιατί να θέλουν να φύγουν; Κάπως έτσι βλέπουμε παιδιά να

μένουν χωρίς να έχουν κανέναν ρόλο στην ομάδα. Δίχως να προσπαθούν έστω, να βρουν

ένα άλλο κλαμπ για να συνεχίσουν την καριέρα τους, με ενεργό ρόλο.

Το περιβάλλον του Παναθηναϊκού όσο κι αν θεωρείται δύσκολο ως προς την πίεση που έχει η ομάδα, αν υπάρχει αξία την αναδεικνύει. Στην ίδια ομάδα ήταν ο Βαγιαννίδης και ο Ιωαννίδης που… εκτόξευσαν το κασέ τους. Εκεί ήταν ο Ουναΐ που ως «κομμένος» της Μαρσέιγ ήρθε δανεικός, πήρε παιχνίδια και κέρδισε μια θέση στην La Liga, με τις μετοχές του να ανεβαίνουν διαρκώς. Ο Μαξίμοβιτς αν και αποκτήθηκε σε ηλικία που δεν επιτρέπει προοπτική εξέλιξης, έπαιξε μια σεζόν και βρήκε «παχυλό» συμβόλαιο.

Γιατί αυτοί μπόρεσαν να αναδειχθούν σε έναν Παναθηναϊκό κακό, με συνεχείς αλλαγές προπονητών, πίεση, αμφισβήτηση; Επειδή είχαν και την αξία και τον χαρακτήρα για να το κάνουν. Οι περισσότεροι που έμειναν και δεν έβρισκαν/βρίσκουν συμβόλαιο έστω κοντά σε αυτά που τους πληρώνει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι αδικημένοι λοιπόν. Απλά πληρώθηκαν υπεραξία για να αποκτηθούν. Συγκριτικά με τα χρήματα που τους προσφέρθηκαν και τα ποιοτικά και πνευματικά χαρακτηριστικά που είχαν να δώσουν.

Το λάθος του Παναθηναϊκού, είναι η επιλογή των παικτών και μάλιστα με τόσα χρήματα. Δημιουργώντας ένα ρόστερ που κοστίζει ακριβά, μοιάζει πολυτελείας αναφορικά με την οικονομική αξία, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο αναφορικά με την ποδοσφαιρική ικανότητα. Πάντα για τα επίπεδα που θέλουν οι «πράσινοι».

Όσο κι αν δεν υπολογίζεται κάποιος, απ’ τη στιγμή που δεν βρίσκει το μισθό που του δίνει ο Παναθηναϊκός, πολύ δύσκολα θα φύγει. Έτσι οι «πράσινοι» συνεχίζουν να πληρώνουν υπεραξίες, για παίκτες που τα πραγματικά κασέ τους ήταν σημαντικά χαμηλότερα απ’ αυτά που τους προσέφερε το «Τριφύλλι».