Μαρόκο: Τιμωρία δύο αγωνιστικών στην ASFAR Ραμπάτ

Η ASFAR Ραμπάτ του Μαρόκου τιμωρήθηκε και θα παίξει τους επόμενους δύο εντός έδρας αγώνες της κεκλεισμένων των θυρών, ενώ της επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 δολαρίων.

Αυτό συνέβηε διότι οι οπαδοί της πέταξαν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο και χρησιμοποίησαν λέιζερ κατά τη διάρκεια του αγώνα του περασμένου μήνα για το Αφρικανικό Champions League με την Αλ Αχλί της Αιγύπτου, όπως ανακοίνωσε (25/12)ο σύλλογος.



Θα εκτίσει την ποινή της εναντίον της JS Καμπίλι της Αλγερίας στις 30 Ιανουαρίου και των Γιανγκ Άφρικανς της Τανζανίας στις 3 Φεβρουαρίου.



Η Αλ Αχλί προηγείται του 2ου ομίλου με τέσσερις βαθμούς σε δύο αγώνες, μπροστά από τους Γιανγκ Άφρικανς στη διαφορά τερμάτων. Η ASFAR βρίσκεται στην τρίτη θέση με έναν βαθμό.