Και η Ρεάλ στο κόλπο για τον Καρέτσα

Αυξάνονται οι μνηστήρες για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς σύμφωνα με την «AS» και η Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθεί την περίπτωσή του.

Στις μεταγραφικές λίστες όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων βρίσκεται το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, καθώς συνεχή είναι τα δημοσιεύματα. Ο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός αρέσει και στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως αναφέρει δημοσίευμα της «AS», λέγοντας πως το κόστος της μεταγραφής κυμαίνεται στα 30 με 40 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Ένα από τα πιο υποσχόμενα νεαρά ταλέντα της στιγμής είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο 18χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής της Γκενκ προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Τσέλσι, η Άρσεναλ, η Μπάγερν Μονάχου, η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν έχουν επικοινωνήσει μαζί του για να ενημερωθούν για την κατάστασή του στον βελγικό σύλλογο. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και η ρήτρα αποδέσμευσής του αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 30 και 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια άλλη ομάδα που παρακολουθεί την κατάστασή του.

