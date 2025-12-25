Οι δύο εθνικές ομάδες που θα αναλάμβανε ο Δώνης

Για τις εθνικές ομάδες που θα ήθελε να δουλέψει μίλησε ο Γιώργος Δώνης.

Το όνομα του Γιώργου Δώνη συχνά εμπλέκεται με τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας. Στη συνέντευξη Τύπου της Αλ Καλίτζ πριν από τον μεγάλο εκτός έδρας αγώνα με την Αλ Χιλάλ, ο Έλληνας τεχνικός ρωτήθηκε σχετικά και μίλησε για αυτή την προοπτική.

Αρχικά, ο Δώνης επισήμανε πως νιώθει πλέον κομμάτι του ποδοσφαίρου της χώρας και πως αν προέκυπτε η ευκαιρία, θα ήθελε να εργαστεί στην Εθνική Ελλάδας ή σε αυτή της Σαουδικής Αραβίας.

«Νιώθω ότι είμαι μέρος του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και είμαι περήφανος γι’ αυτό, και κατά τη διάρκεια της μακράς προπονητικής μου καριέρας εδώ, έχω προσφέρει πολλούς παίκτες στην εθνική ομάδα, και αν με ρωτούσαν ποια εθνική ομάδα επιθυμώ να ηγηθώ, θα έλεγα Ελλάδα και Σαουδική Αραβία», τόνισε χαρακτηριστικά.