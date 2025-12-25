Μάνατζερ Σαλάχ: «Ή θα μείνει στη Λίβερπουλ ή θα πάει στη Σαουδική Αραβία»

Ο εκπρόσωπος του παίκτη μίλησε για το μέλλον του Αιγυπτίου στη Λίβερπουλ και ξεκαθάρισε πως μοναδική εναλλακτική για τον Σαλάχ είναι η Σαουδική Αραβία

«Ή θα μείνει στη Λίβερπουλ ή θα πάει στη Σαουδική Αραβία». Αυτή είναι η απόκριση που έδωσε ο μάνατζερ του Μοχάμεντ Σαλάχ, Ραμί Αμπάς-όπως τονίζει η εφημερίδα της Τουρκίας Sabah-σε ερώτηση της Φενέρμπαχτσε, εάν ενδιαφέρεται να παίξει στην ομάδα τους, δηλώνοντας ότι η Τουρκία δεν είναι στην ατζέντα του παίκτη.

Ο 32χρονος Σαλάχ, αγωνίζεται με την Αίγυπτο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής (21/12-18/1), σημειώνοντας μάλιστα το γκολ της νίκης (2-1) επί της Ζιμπάμπουε.

Είχε έρθει πρόσφατα σε κόντρα με τον προπονητή της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, με τις δύο πλευρές- μετά από συνομιλίες- να φτάνουν σε...ανακωχή.