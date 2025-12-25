Παναθηναϊκός: «Τα όνειρα των παιδιών, η μεγαλύτερή μας ευθύνη» (vid)

Με ένα συγκινητικό βίντεο, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε το δικό της χριστουγεννιάτικο μήνυμα.

Το πιο τρυφερό χριστουγεννιάτικο δώρο δέχτηκε η ομάδα του Παναθηναϊκού, σε ένα όμορφο βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ.

Ένα δώρο φτάνει στο προπονητικό κέντρο των «πρασίνων» με το σημείωμα να γράφει «Ανοίξτε το όλοι μαζί». Το δώρο μεταφέρεται από τα χέρια των νεαρών ποδοσφαιριστών στον Τάκη Φύσσα και από εκεί στους παίκτες της πρώτης ομάδας με τον Τάσο Μπακασέτα, να το ανοίγει και να βλέπει μια κάρτα με την ευχή: «Kαλά Χριστούγεννα Παναθηναϊκέ μου, πάντα δίπλα σου!».

Το βίντεο ολοκληρώνεται με το εξής μήνυμα: «Το καλύτερο δώρο, είναι η αγάπη των παιδιών και τα όνειρά τους, η μεγαλύτερή μας ευθύνη».

