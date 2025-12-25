Μίντζλαφ: «Ο Κλοπ δεν έχει ρήτρα αποδέσμευσης με την Red Bull»

Οι αποκαλύψεις για τον πρώην τεχνικό της Λίβερπουλ από τον Όλιβερ Μίντζλαφ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Λειψίας, Όλιβερ Μίντζλαφ, μίλησε σε συνέντευξή του στην «Sport Bild» για την άφιξη του Κλοπ στον όμιλο της «Red Bull» και αποκάλυψε ότι ο Γερμανός προπονητής δεν έχει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του:

«Βοήθησε την ομάδα να κάνει το επόμενο βήμα και βρήκε μια εξαιρετική ισορροπία μεταξύ της παροχής υποστήριξης στο γήπεδο και της ανάσας που έδινε στους συλλόγους.», τόνισε και πρόσθεσε:

«Ο Γιούργκεν Κλοπ υπέγραψε μαζί μας ως ελεύθερος. Νιώθει σαν στο σπίτι του μαζί μας και έχει ήδη μάθει τόσα πολλά εδώ. Δεν υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του και η δέσμευσή του απέναντί ​​μας είναι σαφής».