Εκρηκτικός μηχανισμός σε σπίτι διαιτητή την παραμονή Χριστουγέννων

Αγνωστοι έριξαν εκρηκτικό μηχανισμό σε σπίτι διαιτητή στη Λεμεσό, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων στη Λεμεσό, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε σπίτι 36χρονου διαιτητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, γύρω στις 22:25 έγινε ρίψη εκρηκτικού μηχανισμού στη βεράντα κατοικίας του ρέφερι, που σφυρίζει αγώνες μικρών κατηγοριών. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη περίφραξη της οικίας, καθώς και σε αντικείμενα στον χώρο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από πλαστικό αντικείμενο μικρής ισχύος. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.