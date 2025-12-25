Η Ρόμα θέλει τον δανεισμό του Ντραγκούσιν από την Τότεναμ

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Ρόμα έχει μπει ο Ράντου Ντραγκούσιν, με τους Ιταλούς να είναι έτοιμοι να καταθέσουν πρόταση στην Τότεναμ για τον δανεισμό του.

Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός αποτελεί τον εκλεκτό του Τζιάν-Πιέρο Γκασπερίνι για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας των Ρωμαίων.

Ο Ντραγκούσιν παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει πλούσιες παραστάσεις από την Serie A, αφού αναδείχθηκε στις ακαδημίες της Γιουβέντους και κατέγραψε δύο γεμάτες σεζόν στην Τζένοα προτού μετακομίσει στην Τότεναμ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ρόμα επιθυμεί τον εξάμηνο δανεισμό του Ντραγκούσιν, ενώ στην συμφωνία θέλει να μπει και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.