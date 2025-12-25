Στο πνεύμα των Χριστουγέννων ο Ραφίνια: Μοίρασε δώρα και χαρά στην γενέτειρά του (vid)

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής εκμεταλλεύτηκε την ολιγοήμερη άδεια που παραχώρησε ο Χάνσι Φλικ στους ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα και ταξίδεψε στο Πόρτο Αλέγκρε για να περάσει οικογενειακές στιγμές τις ημέρες των Χριστουγέννων.
Ο Ραφίνια, ωστόσο αποφάσισε να δείξει και το κοινωνικό του πρόσωπο, αφού εκδήλωσε μια μικρή γιορτή, όπου μοίρασε δώρα σε μικρούς συμπατριώτες του, μπαίνοντας στο πνεύμα των ημερών.
𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐀𝐂𝐓 👏❤️— 433 (@433) December 23, 2025
Raphinha spent his time off visiting his hometown, where he delivered food and gifts to those in need and spent time with fans 🙌
Winning hearts on and off the pitch 🫶 pic.twitter.com/ntb00mryuu