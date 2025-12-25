Στο πνεύμα των Χριστουγέννων ο Ραφίνια: Μοίρασε δώρα και χαρά στην γενέτειρά του (vid)

Στο κλίμα των ημερών μπήκε ο Ραφίνια, αφού ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα επισκέφτηκε την πατρίδα του και μοίρασε δώρα και χαρά σε μικρά παιδιά.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής εκμεταλλεύτηκε την ολιγοήμερη άδεια που παραχώρησε ο Χάνσι Φλικ στους ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα και ταξίδεψε στο Πόρτο Αλέγκρε για να περάσει οικογενειακές στιγμές τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Ο Ραφίνια, ωστόσο αποφάσισε να δείξει και το κοινωνικό του πρόσωπο, αφού εκδήλωσε μια μικρή γιορτή, όπου μοίρασε δώρα σε μικρούς συμπατριώτες του, μπαίνοντας στο πνεύμα των ημερών.