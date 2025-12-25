Κομπανί: «Στην Premier League όλα είναι πιο δύσκολα και έντονα»

O προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Βίνσεντ Κομπανί μιλώντας για την χειμερινή διακοπή στην Bundesliga, θυμήθηκε την εποχή που αγωνίζονταν στην Premier League και δεν υπήρχαν ημέρες ξεκούρασης.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Στην Αγγλία δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν ημέρες χαλάρωσης. Ούτε ξεκούρασης. Ήμουν στην Premier League για 13 χρόνια. Ξέρω καλά πως είναι. Ξέρω καλά τι γίνεται εκεί πέρα!

Όλα είναι πιο δύσκολα και πιο έντονα. Στη Γερμανία αυτό είναι διαφορετικό. Η χειμερινή διακοπή είναι πολύ σημαντική. Το είδα τώρα. Το κατάλαβα μόλις το έζησα. Αυτό βοηθάει τόσο το πνεύμα, αλλά και την ψυχή.

Αυτό είναι δεδομένο. Κάποτε στην Αγγλία για μία σεζόν θυμάμαι πόσο κουρασμένος ήμουν. Μέσα σε μία χρονιά είχα μόλις έξι ημέρες ξεκούρασης».