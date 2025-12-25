Κακός οιωνός για Άρσεναλ στην «μάχη» για το πρωτάθλημα

Ένα ενδιαφέρον στατιστικό παρουσιάζει ότι τις τελευταίες δύο φορές που η Άρσεναλ βρισκόταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας πριν από τη διακοπή των Χριστουγέννων, το πρωτάθλημα κατέληξε σε άλλη ομάδα.

Η Άρσεναλ συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα της Premier League, έχοντας συγκεντρώσει 39 βαθμούς έπειτα από 17 αγωνιστικές. Παρόλα αυτά οι “Κανονιέρηδες” βρίσκονται σε «στενό μαρκάρισμα», από τη δεύτερη Σίτι, του Πεπ Γκουαρδιόλα, που βρίσκεται μόλις στο -2 από την πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Ένα ενδιαφέρον στατιστικό πάντως έρχεται να “κοπάσει” κάπως τα όνειρα των Λονδρέζων για τίτλο, αφού τις δύο τελευταίες φορές που η Άρσεναλ ήταν πρωτοπόρος της βαθμολογίας μετά τα Χριστούγεννα, το πρωτάθλημα κατέληξε αλλού και συγκεκριμένα στην Μάντσεστερ Σίτι.

Δεν έχουν περάσει μάλιστα πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Για την ακρίβεια έγινε σε back to back χρονιές, με την Άρσεναλ να είναι πρωτοπόρος της βαθμολογίας τις σεζόν 2022-23 και 2023-24, και την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να κατακτά αμφότερες τις χρονιές την Premier League. Παράλληλα, οι Λονδρέζοι ολοκλήρωσαν και τις δύο χρονιές στην 2η θέση της βαθμολογίας.