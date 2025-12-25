«Η Λίβερπουλ έχει συμφωνήσει με Γκουέχι για το καλοκαίρι»

Για συμφωνία των «Reds» με τον Άγγλο κεντρικό αμυντικό, για το ερχόμενο καλοκαίρι κάνουν λόγο δημοσιεύματα στην Αγγλία.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Άγγλοι, ο Μαρκ Γκουέχι έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Λίβερπουλ, προκειμένου να μετακινηθεί στους «Reds» ως ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός έφτασε μια... ανάσα από την Λίβερπουλ την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο, όμως η Κρίσταλ Πάλας έβαλε stop στην μεταγραφή του την τελευταία στιγμή.

Έτσι, όπως αναφέρουν οι Άγγλοι, η μετακίνηση του Γκουέχι στην Λίβερπουλ θα γίνει με έναν χρόνο καθυστέρηση, όμως η Κρίσταλ Πάλας δεν θα λάβει καμία αποζημίωση.

Το συμβόλαιο του Γκουέχι ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026 και από την 1η Ιανουαρίου ο Άγγλος στόπερ μπορεί να υπογράψει με οποιαδήποτε ομάδα θέλει για το ερχόμενο καλοκαίρι.