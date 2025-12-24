Διαδήλωση οπαδών της Φενέρ μετά την σύλληψη του προέδρου της - Zητούν παραίτηση της Κυβέρνησης!

Δεκαετίες πριν, στην Ελλάδα διαδήλωναν με πανό για την υπεράσπιση του Κοσκωτά. Σήμερα, στους δρόμους της Πόλης κατέβηκαν οι οπαδοί της Φενέρ λόγω της σύλληψης του προέδρου της ομάδας, ζητώντας παραίτηση της κυβέρνησης!

Kαταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην Τουρκία, μετά την σύλληψη του προέδρου της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, το βράδυ της Τετάρτης, λόγω του τεράστιου στοιχηματικού σκανδάλου που έχει ξεσπάσει στη γειτονική χώρα.

Οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε, μάλιστα βγήκαν άμεσα στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, διαδηλώνοντας υπέρ του Σαντετίν Σαράν, ενώ με συνθήματά τους ζητούν την παραίτηση της Κυβέρνησης!

Μια διαδήλωση που γυρίζει τους Έλληνες αρκετά χρόνια πίσω, όταν οι φίλοι του Ολυμπιακού διαδήλωναν με πανό για την υπεράσπιση του Γιώργου Κοσκωτά...

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