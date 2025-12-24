Ράσφορντ: «Η Μπάρτσα είναι ένα φανταστικό περιβάλλον για να συνεχίσω το ποδοσφαιρικό μου ταξίδι»

Ο Μάρκους Ράσφορντ μίλησε στην ηλεκτρονική έκδοση της «Sports» για την παρουσία του στην Μπαρτσελόνα, τονίζοντας ότι οι Καταλανοί είναι ένα φανταστικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον για τον ίδιο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο λόγος για τον οποίο πιέζω τον εαυτό μου και δουλεύω σκληρά. είναι γιατί θέλω να κερδίζω. Η Μπαρτσελόνα είναι ένας φανταστικός σύλλογος. Ένας σύλλογος που είναι γνωστός για τις νίκες και είναι αυτό το είδος πίεσης, δεν θέλω να το πω πίεση ακριβώς, γιατί δεν είναι ένα κακό είδος πίεσης.

Είναι μια πίεση που την περιμένεις με ανυπομονησία και μια πίεση που θέλω να έχω όσο παίζω ποδόσφαιρο. Αν βρίσκομαι σε έναν σύλλογο που δεν απαιτεί αυτά τα πράγματα, τότε για μένα είναι πιο δύσκολο να έχω κίνητρο. Είναι ένα φανταστικό περιβάλλον για να συνεχίσω το ποδοσφαιρικό μου ταξίδι».