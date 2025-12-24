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«Colpo Grosso» Ηλιόπουλου με τον… νέο Καλοσκάμη - Προλαβαίνει Ολυμπιακό!

Ποδόσφαιρο
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Ο 21χρονος άσος έχει κάνει ήδη γκελ με τις εμφανίσεις του στη Super League και το «οκ» για μία ακόμα οικονομική υπέρβαση.

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«Colpo Grosso» Ηλιόπουλου με τον… νέο Καλοσκάμη - Προλαβαίνει Ολυμπιακό!