Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα Χριστούγεννα (pic)

H ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τις ευχές της ενόψει των Χριστουγέννων με μία ανάρτηση στα social media.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται σε όλους σας Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα!». Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται σε όλους σας Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα! / Olympiacos FC wishes you all a very Merry Christmas! / El Olympiacós FC les desea a todos ustedes Felices Fiestas y Feliz Navidad! / A Olympiacos SAD deseja a todos vós um Feliz Natal! / Le FC Olympiacos… pic.twitter.com/0XRCKIxn98 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 24, 2025