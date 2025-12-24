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Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα Χριστούγεννα (pic)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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H ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τις ευχές της ενόψει των Χριστουγέννων με μία ανάρτηση στα social media.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται σε όλους σας Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα!».

 

Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα Χριστούγεννα (pic)