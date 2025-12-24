Δώρο Χριστουγέννων ο 39χρονος Χουλκ!

Μετά από 5 χρόνια στο Μπέλο Οριζόντε, ο θρυλικός Βραζιλιάνος επιθετικός είναι έτοιμος να αλλάξει πόλη και ομάδα!

Στα 39 του έκανε σεζόν με 21 γκολ σε 61 παιχνίδια! Ο βιονικός Χουλκ δεν καταλαβαίνει από ηλικίες και πολιορκείται από την Φλουμινένσε που ψάχνει ένα μεγάλο όνομα για την γραμμή κρούσης της.

Ο 4ος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου μετά από Πελέ, Ρομάριο και Ρομπέρτο, μετά από 5 χρόνια στο Μπέλο Οριζόντε και την Ατλέτικο Μινέιρο είναι έτοιμος να αλλάξει στέγη και σύμφωνα με Μέσα της Βραζιλίας η Φλουμινένσε θέλει να ανακοινώσει την απόκτηση του ανήμερα των Χριστουγέννων, ώστε να δώσει ένα συμβολικό δώρο στους οπαδούς της ομάδας.