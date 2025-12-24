Παρελθόν από την Ατλέτικο ο Χάβι Γκαλάν

Ο έμπειρος Ισπανός μπακ μετακόμισε στην Οσασούνα, αφού δεν κατάφερε να πιάσει στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Κάτοικος Παμπλόνα είναι πλέον ο Χάβι Γκαλάν. Ο 31χρονος Ισπανός μπακ, ο οποίος την τελευταία τριετία ανήκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης δεν κατάφερε να βρει φέτος χρόνο συμμετοχής στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε και αποφάσισε να μετακομίσει την χώρα των Βάσκων.

Η Οσασούνα έδωσε 500.000 ευρώ και άλλα τόσα σε μπόνους επίτευξης στόχων και έκανε δικό της τον αριστεροπόδαρο αμυντικό, ο οποίος προσθέτει εμπειρία στην άμυνα της ομάδας από την Ναβάρα.