Παρελθόν από την Ατλέτικο ο Χάβι Γκαλάν

Κάτοικος Παμπλόνα είναι πλέον ο Χάβι Γκαλάν. Ο 31χρονος Ισπανός μπακ, ο οποίος την τελευταία τριετία ανήκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης δεν κατάφερε να βρει φέτος χρόνο συμμετοχής στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε και αποφάσισε να μετακομίσει την χώρα των Βάσκων.
Η Οσασούνα έδωσε 500.000 ευρώ και άλλα τόσα σε μπόνους επίτευξης στόχων και έκανε δικό της τον αριστεροπόδαρο αμυντικό, ο οποίος προσθέτει εμπειρία στην άμυνα της ομάδας από την Ναβάρα.
🤝 Acuerdo con @Osasuna para el traspaso de Javi Galán al conjunto navarro.— Atlético de Madrid (@Atleti) December 24, 2025
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¡Te deseamos lo mejor en todos tus futuros proyectos personales y profesionales! pic.twitter.com/eq1gzp1t2v