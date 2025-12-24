Λιόν: Πέταξε εκτός κυπέλλου ερασιτεχνική ομάδα και της έκανε δώρο 100.000 ευρώ

Η Λιόν πήρε την απόφαση να δωρίσει ένα ποσό σε ομάδα έβδομης κατηγορίας που απέκλεισε πρόσφατα στο Κύπελλο Γαλλίας.

Η Σεν-Κιρ Κολόνιε, μία ερασιτεχνική ομάδα που παίζει στην έβδομη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου πήρε ένα αναπάντεχο δώρο από την Λιόν.

Οι δύο ομάδες έπαιξαν πρόσφατα (21/12) στο Κύπελλο Γαλλίας και παρότι μέχρι το ημίχρονο η Σεν-Κιρ Κολόνιε άντεξε, οι Λιονέ στο δεύτερο μέρος νίκησαν με 3-0 αφήνοντας εκτός συνέχειας την ερασιτεχνική ομάδα.

Με το εορταστικό κλίμα να είναι παντού, η Λιόν αποφάσισε να κάνει μία όμορφη πρωτοβουλία, «σοκάροντας» ευχάριστα την Σεν-Κιρ Κολόνιε.

Για την ακρίβεια, δώρισε στην αποκλεισμένη της αντίπαλο ένα ποσό της τάξεως των 100.000 ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη μαζί με αυτά του αγώνα έφτασαν περίπου τα 150.000 ευρώ.

Ο ερασιτεχνικός σύλλογος λειτουργεί με ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 280.000 ευρώ, σύμφωνα με την «Equipe».