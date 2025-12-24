Μουρίνιο σε δημοσιογράφο: «Έγραψες ψέματα για εμένα και δεν θα απαντήσω στην ερώτησή σου!» (vid)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου στην Πορτογαλία, κατηγορώντας τον για για ψευδείς ειδήσεις σε βάρος του.

Ο Πορτογάλος προπονητής της Μπενφίκα είχε μία Μουρίνιο... στιγμή στην συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη με 1-0 κόντρα στην Φαμαλικάο με εύστοχο πέναλτι του Παυλίδη.

Ο «Special One» κατάφερε να γίνει για ακόμη μία φορά viral, καθώς σε ερώτηση που του έγινε δεν απάντησε, αλλά την... είπε στον δημοσιογράφο σχετικά με ένα πρόσφατο άρθρο του με ψευδή στοιχεία σε βάρος του.

«Δημοσίευσες ψευδείς ειδήσεις για εμένα αυτή την εβδομάδα. Έγραψες σχετικά με εμένα και ως ο πρωταγωνιστής του άρθρου, σου λέω ότι είναι ψευδές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζοσέ Μουρίνιο.



Ο δημοσιογράφος έκανε ξανά την ερώτησή του στον Μουρίνιο, αλλά για ακόμη μία φορά δεν πήρε απάντηση, ενώ του είπε: «Είσαι τιμωρημένος, δεν θα απαντήσω. Ίσως την επόμενη εβδομάδα!».