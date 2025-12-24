Έκπληξη σε Ολυμπιακό με Πνευμονίδη - Του αλλάζει την καριέρα ο Μεντιλίμπαρ

Ο νεαρός εξτρέμ... πετάει με τον Ολυμπιακό Β', αλλά δεν παίρνει χρόνο στην πρώτη ομάδα. Ποιο είναι το πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η μεγάλη έκπληξη που δουλεύει στου Ρέντη.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ