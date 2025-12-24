Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Έκπληξη σε Ολυμπιακό με Πνευμονίδη - Του αλλάζει την καριέρα ο Μεντιλίμπαρ 24-12-2025 18:25 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο νεαρός εξτρέμ... πετάει με τον Ολυμπιακό Β', αλλά δεν παίρνει χρόνο στην πρώτη ομάδα. Ποιο είναι το πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η μεγάλη έκπληξη που δουλεύει στου Ρέντη. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Το νέο look του Φώτη Ιωαννίδη πήρε ήδη το like της Ελένης Βουλγαράκη (Pic) dailymedia.gr Οι χειρότεροι: Οι 11 παίκτες που απογοήτευσαν περισσότερο στο Μουντιάλ 2026 menshouse.gr Το ξεχώρισε αμέσως: Το ελληνικό νησί που επέλεξε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τις καλοκαιρινές διακοπές της instanews.gr Κεραυνός εν αιθρία: Τι συνέβη ξαφνικά με τον Παύλο Τσίμα dailymedia.gr Εξάρι ή οκτάρι; Η τακτική ανάλυση του παιχνιδιού του iron man Σανταμαρία, που δεν έχει τραυματιστεί ποτέ menshouse.gr Σε όλο και πιο δύσκολη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης: Πρώτη αποχώρηση – βόμβα απ’ το ΠΑΣΟΚ instanews.gr Το 99% κάνει κάτω από 5/10: Περνάς τη βάση στο κουίζ γεωγραφίας ανώτατης δυσκολίας που πατώνουν όλοι; menshouse.gr Οι καλύτερες κινήσεις στην Euroleague έως τώρα: Οι 2 ομάδες που ανταγωνίζονται τις δικές μας στις μεταγραφές menshouse.gr Έκπληξη σε Ολυμπιακό με Πνευμονίδη - Του αλλάζει την καριέρα ο Μεντιλίμπαρ SHARE