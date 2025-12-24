Λούκα Ζιντάν: «Επέλεξα Αλγερία γιατί έχουμε αλγερινή κουλτούρα στην οικογένεια»

Ο γιος του Ζινεντίν Ζιντάν, Λούκα, αποκάλυψε γιατί επέλεξε να εκπροσωπήσει την Αλγερία αντί της Γαλλίας.

Ο Λούκα Ζιντάν τόνισε πως άπαντες στην οικογένεια του έχουν αλγερινή κουλτούρα και πως καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του έπαιξε ο παππούς του.

Οι δηλώσεις του παίκτη της Αλγερίας

«Με την Αλγερία, σκέφτομαι αμέσως τον παππού μου. Από μικρή ηλικία, στην οικογένειά μου έχουμε αλγερινή κουλτούρα. Μίλησα μαζί του πριν πάω στην εθνική ομάδα και ήταν πολύ ενθουσιασμένος.

Από την πρώτη στιγμή που επικοινώνησαν μαζί μου ο προπονητής και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, ήταν μια προφανής επιλογή να υπερασπιστώ τη χώρα μου. Στη συνέχεια, φυσικά, το συζήτησα με την οικογένειά μου και όλοι χάρηκαν πολύ για μένα».