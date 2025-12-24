Η Αρχεντίνος Τζούνιορς απέρριψε πρόταση του Παναιτωλικού για την απόκτηση του Τσάβες

Η Αρχεντίνος Τζούνιορς δεν δέχθηκε την οικονομική υπέρβαση του Παναιτωλικού για την απόκτηση του Λούκας Τσάβες και πλέον καλείται να συνεχίσει χωρίς εκείνον κάτω από τα δοκάρια του.

Οι Αγρινιώτες δεν μπορούν να υπολογίζουν από το νέο έτος στον βασικό και αναντικατάστατο τερματοφύλακα τους, ο οποίος θα επιστρέψει στην Αρχεντίνος Τζούνιορς στην οποία ανήκει.

Ο γκολκίπερ του Παναιτωλικού αγωνίστηκε στην ομάδα του Γιάννη Αναστασίου τα τελευταία δύο χρόνια, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις, ενώ στο τελευταίο εντός έδρας ματς της ομάδας καταχειροκροτήθηκε μέσα σε φορτισμένο κλίμα από τους φίλους τους συλλόγου που τον αποθέωσαν.

Την περσινή σεζόν ο Τσάβες αναδείχθηκε καλύτερος τερματοφύλακας της Stoiximan Super League, σε μία σημαντική διάκριση τόσο για τον ίδιο, όσο και για την ομάδα του.

Ο Παναιτωλικός έκανε επίσημη πρόταση στην Αρχεντίνος Τζούνιορς για την απόκτηση του με μία οικονομική υπέρβαση για τα δεδομένα της ομάδας, αλλά η απάντηση που έλαβαν ήταν αρνητική. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί πλέον τους ανθρώπους της ομάδας του Αγρινίου να κοιτάξουν την αγορά για την αντικατάσταση του με έναν ποιοτικό τερματοφύλακα.