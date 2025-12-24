Τρομερή νίκη με ανατροπή στις καθυστερήσεις για την Μπουρκίνα Φάσο

Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα (90+5, 90+8) η Μπουρκίνα Φάσο έκανε τη ανατροπή και νίκησε με σκορ 2-1 την Ισημερινή Γουινέα.

Η Ισημερινή Γουινέα έπαιζε από το 50ο λεπτό με δέκα παίκτες (αποβλήθηκε ο Ντονγκ), στον εναρκτήριο αγώνα του 5ου ομίλου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, στο στάδιο «Mohamed V» στην Καζαμπλάνκα.



Παρά την αποβολή στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, η Ισημερινή Γουινέα πήρε ένα απροσδόκητο προβάδισμα στο 85ο λεπτό με τον αναπληρωματικό Μάρβιν Ανιέμπο και φαινόταν σε καλό δρόμο για να πετύχει ένα ακόμη απροσδόκητο αποτέλεσμα, όπως και στην τελευταία διοργάνωση του Κυπέλλου Εθνών.



Αλλά η Μπουρκίνα Φάσο αντέδρασε στο τέλος, με τον Τζορτζί Μινούνγκου να σκοράρει στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων για να ισοφαρίσει, πριν ο αμυντικός της, Έντμοντ Ταψόμπα, κάνει την ανατροπή με την τελευταία προσπάθεια στον αγώνα.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:

Όμιλος A Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 Μαρόκο - Κομόρες 2-0 Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 Μάλι - Ζάμπια 1-1

Όμιλος B

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Νότια Αφρική - Αγκόλα 2-1

Αίγυπτος - Ζιμπάμπουε 2-1

Όμιλος Γ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νιγηρία - Τανζανία 2-1

Τυνησία - Ουγκάντα 3-1

Όμιλος Δ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΛΔ Κονγκό - Μπενίν 1-0

Σενεγάλη - Μποτσουάνα 3-0

Όμιλος E

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Μπουρκίνα Φάσο - Ισημ. Γουινέα 2-1

Αλγερία - Σουδάν 17:00

Όμιλος ΣΤ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ακτή Ελεφαντοστού - Μοζαμβίκη 19:30

Καμερούν - Γκαμπόν 22:00