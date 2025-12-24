Τρελά λεφτά για την Φλαμένγκο του Μπότο!

Η πρωταθλήτρια Βραζιλίας αναμένεται να ανακοινώσει έσοδα ρεκόρ που αγγίζουν τα 322 εκατομμύρια ευρώ!

Η κατάκτηση τεσσάρων τίτλων μέσα στο 2025 έφερε έκρηξη εσόδων για την Φλαμένγκο που είναι έτοιμη να ανακοινώσει ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ τζίρου για ομάδα της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Βραζιλία, η ομάδα όπου εργάζεται ο Ζοσέ Μπότο έβγαλε για το 2025 ένα ποσό που αγγίζει τα 322 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο ήταν αυξημένο κατά 40% από τις αρχικές προβλέψεις, ένεκα των αγωνιστικών επιτυχιών.

Κάπως έτσι, ο Ζοσέ Μπότο θα έχει και φέτος ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ να διαχειριστεί με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για συμφωνία με την Λάτσιο στα 22 εκατομμύρια ευρώ για τον 27χρονο Αργεντινό επιθετικό Τάτι Καστεγιάνο, που βρίσκεται μία ανάσα από την ομάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο.