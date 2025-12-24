Τερματοφύλακας Κομόρων για Ελ Κααμπί: «Πανέμορφο γκολ από έναν σπουδαίο παίκτη»

Ο τερματοφύλακας από τις Κομόρες αποθέωσε τον Ελ Κααμπί για το τρομερό γκολ με ψαλιδάκι που πέτυχε εις βάρος της πατρίδας του με την εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας των Κομόρων, Αντέλ Ανζιμάτι, συνεχάρει και αποθέωσε τον στράικερ του Ολυμπιακού και του Μαρόκου για το εντυπωσιακό τέρμα με ψαλιδάκι που πέτυχε εις βάρος της χώρας του, παραβιάζοντας με τρομερή εκτέλεση την εστία του.

«Ήταν ένα υπέροχο και πανέμορφο γκολ. Ο Ελ Κααμπί είναι ένας σπουδαίος παίκτης και θα ήθελα να τον συγχαρώ για αυτό το τέρμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ελ Κααμπί σημείωσε το 30ο τέρμα με την φανέλα της εθνικής του ομάδας σε συνολικά 61 εμφανίσεις με το εθνόσημο.