Από τον Εουσέμπιο και τον Ντι Μαρία στο ορόσημο του Παυλίδη και την αποθέωση του Άγκουας

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έφτασε σε ένα ιστορικό ορόσημο για την Μπενφίκα εναντίον της Φαμαλικάο, το βράδυ της Δευτέρας (22/12). Το πέναλτι, που εκτέλεσε με ακρίβεια, σφράγισε το 50ό γκολ του με την Μπενφίκα.

Το...ταξίδι του Παυλίδη, που αποκτήθηκε από την ΑΖ Άλκμααρ για 18 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 2024, ξεκίνησε με κάποιο σκεπτικισμό από τις κερκίδες, λόγω μόνο επτά γκολ που σημειώθηκαν τους πρώτους τέσσερις μήνες της σεζόν, αναφέρει σε σχετικό αφιέρωμα η πορτογαλική εφημερίδα «A’ Bola»

Όμως «η αμφιβολία μετατράπηκε οριστικά σε βεβαιότητα το 2025, ένα ημερολογιακό έτος στο οποίο μόνο ο Χάρι Κέιν (59 γκολ) και ο Κιλιάν Μπαπέ (51) σημείωσαν περισσότερα γκολ».

Η ανοδική πορεία του νυν πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος δεν εκπλήσσει τον Ρούι Άγκουας, ο οποίος σκόραρε 104 γκολ σε 237 αγώνες για την Μπενφίκα.

Ο πρώην επιθετικός της Μπενφίκα τονίζει, σε δηλώσεις του στην πορτογαλική εφημερίδα, ότι η ποιότητα του Παυλίδη «δεν αμφισβητήθηκε ποτέ, ακόμη και σε λιγότερο παραγωγικές περιόδους».

Ο Παυλίδης ξεπέρασε την αρχική πίεση και απάντησε με ένα μοναδικό ρεκόρ μεταξύ των επιθετικών των «Αετών» τα τελευταία 60 χρόνια.

Ο Έλληνας διεθνής ήταν ο πρώτος παίκτης της Μπενφίκα που σκόραρε 43 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος από τον Εουσέμπιο το 1965. Ο Παυλίδης θα μπορούσε επίσης να γίνει ο τρίτος παίκτης της Μπενφίκα με τα περισσότερα γκολ για τον σύλλογο σε ένα ημερολογιακό έτος, αν βρει δίχτυα στην Μπράγκα την Κυριακή (28/12).

Ο Ρούι Άγκουας δεν διστάζει να επαινέσει τον «πλήρως καταξιωμένο και πολύ ώριμο παίκτη», για τον οποίο ελπίζει ότι θα παραμείνει στο Estádio da Luz.

«Τον βλέπω στην Μπενφίκα στο μέλλον. Δεν είναι στην ιδανική ηλικία για να τον εκμεταλλευτεί οικονομικά ο σύλλογος. Αυτό που αντιπροσωπεύει σε αυτό το σημείο τον καθιστά έναν παίκτη που πρέπει να μείνει.», εξήγησε ο πρώην διεθνής Πορτογάλος.

Προς το παρόν, ένα γκολ στην Μπράγκα εγγυάται την είσοδο του Παυλίδη στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων ξένων σκόρερ της Μπενφίκα, μαζί με τον Άνχελ Ντι Μαρία (51), και δύο γκολ του επιτρέπουν να ισοφαρίσει τον συμπατριώτη του Κώστα Μήτρογλου (52). Ο Όσκαρ Καρντόζο είναι ο κορυφαίος ξένος σκόρερ της Μπενφίκα, με 172 γκολ.

Ο Παυλίδης είναι αυτή τη στιγμή ο πρώτος σκόρερ της Μπενφίκα για τη σεζόν με 20 γκολ, οκτώ εκ των οποίων ήταν από το σημείο του πέναλτι. Η ψυχραιμία του είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός επιθετικού που έχει χαρίσει τη νίκη στη Μπενφίκα σε εννέα περιπτώσεις.

Ο Ρουί Άγκουας παραδέχεται ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε έναν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή της Μπενφίκα: «Αρχηγός; Έχει τα χαρακτηριστικά για αυτό».